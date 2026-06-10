trend.at / Merkur-Gruppe kämpft um Casino-Lizenzen

Die Ausschreibung der Casino-Lizenzen lässt auf sich warten, mit der deutschen Merkur-Gruppe outet sich aber schon ein gewichtiger Interessent. Dazu die Merkur-Manager David Schnabel und Max Rösle im trend-Interview.

trend: Man hört, dass sich die Gauselmann/Merkur-Gruppe um die Casino-Lizenzen in Österreich bewerben will. Ist das richtig?

David Schnabel (S): Ja. Wir werden ja immer wieder als Kandidat genannt und haben uns entschlossen, uns dazu auch klar zu bekennen: Wir wollen uns bewerben. Wir sind vorbereitet und würden unseren Hut gerne in den Ring werfen.

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