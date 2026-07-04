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Französischer Riese hat unsere Lotterien im Visier

Redaktion Samstag, 4. Juli 2026 Allgemein, Top-Stories 316 Ansichten

Französischer Riese hat unsere Lotterien im Visier
© Bilder von RGY23 und Hermann/ Pixabay (Ausschnitte)

Das neue Glücksspielgesetz ist in Begutachtung, im Herbst sollen die neuen Lizenzen für die Lotterien ausgeschrieben werden. Neben den Casinos Austria brachte sich bereits der US-Konzern Brightstar in Stellung. Nun ist aber ein weiterer großer Player bereit, „all in“ zu gehen für die begehrte Konzession.

Für den teilstaatlichen Glücksspiel-Platzhirschen Casinos Austria und seinem tschechischen Haupteigentümer Allwyn sind die Lotterien ein großer Profitbringer; doch für die kommende Ausschreibung durch das Finanzministerium bringen sich mittlerweile gleich zwei gewichtige Konkurrenten in Stellung. US-Konzern Brightstar feilt an einem Konsortium. Nun steigt ein weiterer gewichtiger Bewerber offiziell in den Ring.

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