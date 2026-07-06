Kleines Glücksspiel: Legalisierung gestoppt

Die Legalisierung des kleinen Glücksspiels mit Automaten in Salzburg ist jetzt gestoppt worden. Der Grund ist ein neues Bundesgesetz, das derzeit ausgearbeitet wird. Zudem soll die Zuständigkeit für Automaten-Glücksspiel und Wetten zum Bund wandern.

Das neue Bundesgesetz soll illegale Wettanbieter jetzt in den Rechtsrahmen holen. Denn wer in Österreich online wettet, wettet zurzeit meist illegal. Das Glücksspielmonopol liegt nämlich bei den österreichischen Lotterien und deren Onlineseite Win2day. Andere Plattformen haben bei uns keine Lizenz. Dieses Monopol soll gebrochen werden.

Spielerschützer begrüßen das Vorgehen prinzipiell, beim Spielerschutz seien aber noch Schwächen gegeben, sagte Roman Neßhold vom Salzburger Institut Glücksspiel&Abhängigkeit: „Die seriösen Anbieter, die sich um eine Lizenz bewerben werden, werden dazu gezwungen, neun Monate Pause einzulegen. Und genau in diesen neun Monaten gibt es dann nur mehr diesen einen Anbieter Win2day – und 20.000 illegale Angebote, meistens aus Übersee.“

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Salzburg heute vom 06.07.2026

Anmerkung der EUI-Redaktion:

„Bundeseinheitliche Regelung bedeutet nicht reine Bundeskompetenz“

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