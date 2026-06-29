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Entwurf des Glücksspiel-Gesetzes geht endlich in Begutachtung!

Redaktion Montag, 29. Juni 2026 Allgemein, Top-Stories 552 Ansichten

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Koalition einig über neues Glücksspielgesetz – Entwurf geht heute in Begutachtung

Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS haben sich auf eine umfassende Reform des Glücksspielgesetzes geeinigt. Der Entwurf geht heute, Montag, in Begutachtung. Die zwei zentralen Themen sind: mehr Spielerschutz und eine grundlegende Neuregelung für die Online-Lizenzen. Die Verhandlungsführer für ihre Parteien waren Andreas Ottenschläger für die ÖVP, Jan Krainer für die SPÖ und Christoph Pramhofer für NEOS. Sie sprechen von der größten Reform des Glücksspielgesetzes seit 26 Jahren. Das Gesetz werde den Spielerschutz und die Regeln für den Glücksspielmarkt auf die Höhe der Zeit bringen.

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Quelle:

Entwurf des Glücksspiel-Gesetzes geht endlich in Begutachtung!, www.ots.at, 29.06.2026

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