Die Würfel sind gefallen: ÖVP, SPÖ und Neos haben sich nach langen Verhandlungen auf ein neues Glücksspielgesetz geeinigt, erfuhr die „Krone“ aus informierten Kreisen.

Ab Oktober 2027 ist demnach ein Aus des Monopols und ein Lizenzsystem mit mehreren Online-Anbietern geplant.

Doch eine „Abkühlphase“ kommt: Wer eine Konzession will, darf 18 Monate davor nicht illegal angeboten haben, ab 2030 steigt der Zeitraum auf 24 Monate. Bewerber müssen Abgaben nachzahlen und Urteilen nach Spielerklagen folgen.

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Quelle:

Regierung einigt sich auf neues Glücksspielgesetz, www.krone.at, 19.06.2026