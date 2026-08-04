Alle Infos über Österreichs neues Glücksspiel-Gesetz / Stand 4. August 2026

Die Glücksspielreform nimmt die nächste Hürde: Das Finanzministerium hat den Entwurf für das neue Glücksspielgesetz zur Notifikation an die Europäische Kommission übermittelt und damit einen weiteren Schritt im Gesetzgebungsprozess gesetzt. Die geplante Reform soll den österreichischen Glücksspielmarkt grundlegend modernisieren und dabei mehr Wettbewerb, einen wirksameren Spielerschutz sowie die Sicherung von Steuereinnahmen miteinander verbinden.

Vorgesehen sind unter anderem die Öffnung des Online-Glücksspielmarktes, ein zentrales Sperrregister, Einzahlungslimits sowie verschärfte Maßnahmen gegen illegale Anbieter. Weitere Details zur Reform und zum aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens finden Sie in der Presseaussendung des Finanzministeriums sowie in der übersichtlichen Glücksspiel-Gesamtinformation.

Quellen:

Finanzministerium setzt nächsten Schritt zu neuem Glücksspielgesetz, www.ots.at, 04.08.2026

Glücksspiel-Gesamtinformation „Glücksspielreform: Mehr Wettbewerb, wirksamer Spielerschutz und sichere Budgeteinnahmen“ (PDF)