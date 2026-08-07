Kärnten: Neue Lizenzen für das „Kleine Glücksspiel“

Das Land Kärnten hat die Lizenzen für das Kleine Glücksspiel neu vergeben. Drei Bewerber dürfen ihre Spielautomaten an 26 Standorten in ganz Kärnten aufstellen. Dem Land fließen damit pro Jahr 8,4 Millionen Euro zu.

Alle zehn Jahre entscheidet das Land Kärnten, welche Anbieter Genehmigungen für das „Kleine Glücksspiel“ bekommen. Jeder Automat an jedem Standort wird behördlich geprüft und muss genehmigt werden. Grund dieser Maßnahmen ist der Spielerschutz. Immerhin nimmt das Land damit pro Jahr 8,4 Millionen Euro ein.

Drei von vier Anträgen bewilligt

Um die Lizenz für das Kleine Glücksspiel suchten vier Anbieter beim Land an und reichten ein Konzept ein, sagt Adrian Plessin, Leiter der zuständigen Abteilung Wirtschaft des Landes:

„Wir haben als Behörde mit einer unabhängigen Bewertungskommission diese Konzepte sehr intensiv geprüft. Wir haben insgesamt rund 30.000 Seiten und deutlich über 500 Anlagen ausgewertet, geprüft und beurteilt, und auch weitere Erhebungen durchgeführt. Das war ein enormer Aufwand, den wir betrieben haben, um für den Spielerschutz in Kärnten das beste Ergebnis zu erzielen.“

Durchsetzen konnten sich drei der vier Bewerber…

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