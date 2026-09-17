FAZ / Tipico wegen illegalem Online-Glücksspiel vor Gericht

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet über einen Rechtsstreit mit weitreichenden Folgen für die Glücksspielbranche: Vor dem Bundesgerichtshof steht die Frage im Mittelpunkt, ob Tipico Verluste aus Online-Casinospielen erstatten muss, die in Deutschland bis Juli 2021 ohne erforderliche deutsche Lizenz angeboten wurden. Konkret fordert ein Spieler rund 10.000 Euro zurück – nachdem ihm bereits die Vorinstanzen Recht gegeben hatten und der Europäische Gerichtshof zentrale europarechtliche Hürden für solche Rückforderungen ausgeräumt hat.

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