Profil / Deckname „Maria“: Glücksspiel-Auftrag für Kurz-Vertrauten

Rund um das neue Glücksspielgesetz tobt eine Lobbying-Schlacht. Der Anbieter Tipico, der in Österreich große Pläne hat, kaufte sich einen Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz als Berater ein. Was war sein Auftrag?
Für einen 31-Jährigen hat Paul Olsacher bereits viel gesehen. Er war bis 2021 Pressesprecher der ÖVP-Bundespartei unter Parteichef und Kanzler Sebastian Kurz, leitete die Kommunikation eines Finanzberatungsunternehmens und ist seit einiger Zeit wieder im Dienst seines alten Chefs: Kurz. Olsacher werkt als Geschäftsführer für ein Unternehmen, das jeweils zur Hälfte Kurz und dessen früherem Kabinettschef Bernhard Bonelli gehört. Die GSI GmbH.
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Quelle:
- Deckname „Maria“: Glücksspiel-Auftrag für Kurz-Vertrauten, profil.at, 09.08.2026