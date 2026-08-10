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Profil / Deckname „Maria“: Glücksspiel-Auftrag für Kurz-Vertrauten

Redaktion Montag, 10. August 2026 Allgemein, Top-Stories 130 Ansichten

Glücksspiel-Auftrag für Kurz-Vertrauten-EUI
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Rund um das neue Glücksspielgesetz tobt eine Lobbying-Schlacht. Der Anbieter Tipico, der in Österreich große Pläne hat, kaufte sich einen Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz als Berater ein. Was war sein Auftrag?

Für einen 31-Jährigen hat Paul Olsacher bereits viel gesehen. Er war bis 2021 Pressesprecher der ÖVP-Bundespartei unter Parteichef und Kanzler Sebastian Kurz, leitete die Kommunikation eines Finanzberatungsunternehmens und ist seit einiger Zeit wieder im Dienst seines alten Chefs: Kurz. Olsacher werkt als Geschäftsführer für ein Unternehmen, das jeweils zur Hälfte Kurz und dessen früherem Kabinettschef Bernhard Bonelli gehört. Die GSI GmbH.

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