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ISA-GUIDE / Online-Glücksspiel ohne gültige deutsche Lizenz: aktuelle BGH-Verhandlung

Redaktion Dienstag, 22. September 2026 Allgemein, Top-Stories 1,276 Ansichten

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Der Bundesgerichtshof hat sich mit einer der zentralen Rechtsfragen im Online-Glücksspiel befasst: Können Spieler Verluste von Anbietern ohne deutsche Lizenz zurückfordern? Nach der mündlichen Verhandlung deutet sich an, dass mögliche Rückzahlungsansprüche weiterhin Bestand haben könnten – ein endgültiges Urteil wird jedoch erst 2027 erwartet. Das Leitverfahren könnte richtungsweisend für zahlreiche weitere Klagen werden. Welche Bedeutung die Verhandlung hat und welche Folgen sich für betroffene Spieler ergeben könnten, zeigt der folgende Artikel. Der BGH wird die Urteile zu den Rückzahlungsansprüchen am 27. Jänner 2027 verkünden.

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