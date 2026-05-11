Spekulationen um Lotterien und Casinos – alles ist möglich

Laut Bericht des KURIER gibt es Spekulationen, dass der tschechische Mehrheitseigentümer Allwyn die teilstaatliche Casinos-Gruppe ganz übernehmen könnte.

In der heimischen Glücksspielbranche schrillen die Alarmglocken. Der tschechische Allwyn-Konzern, mit knapp 60 Prozent Mehrheitseigentümer der Casinos Austria Gruppe (Casag), könnte Appetit auf weitere Anteile an der teilstaatlichen Glücksspielgruppe haben. Im Fokus stehen weniger die zwölf Inlandscasinos und die Auslandsbeteiligungen, sondern die Cashcow Lotterien.

Lesen Sie HIER den gesamten Artikel!

Quelle: