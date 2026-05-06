Brightstar-Manager zu Plänen für Lotterienlizenz

Der für die Auslandsexpansion zuständige Manager des Lotteriekonzerns Brightstar, Marco Tasso, erläutert im trend-Exklusivinterview, warum die Gruppe für die österreichische Lotterienlizenz mitbieten will und welche ehrgeizigen Pläne sie hierzulande verfolgt.

trend: Brightstar hat verkündet, Interesse an der österreichischen Lotterienlizenz zu haben, die bald ausgeschrieben werden soll. Warum?

Marco Tasso: Wir finden, dass der österreichische Markt eine sehr große Gelegenheit für uns bietet, weil im Lotteriegeschäft noch großes Potenzial steckt. So viele Möglichkeiten wie hier in Österreich bieten sich uns aktuell nicht. Wir schauen uns den österreichischen Markt bereits eine ganze Weile an, haben ihn intensiv analysiert und mit wesentlichen Playern gesprochen. Dabei haben wir festgestellt, dass genügend Raum da ist, die Lotterien moderner und unterhaltsamer für die Spieler zu gestalten.

trend: Und Sie gehen auch davon aus, dass Sie die Einnahmen steigern können?

Ja, bei den Gesamteinnahmen ist noch genügend Luft nach oben.

trend: Können Sie garantieren, dass Sie mehr Profit aus der Lizenz herausholen können als die bisherigen Betreiber?

Wir sind davon überzeugt, dass wir jedenfalls die Wertschöpfung für Österreich inklusive Steuern und Sponsoring verdoppeln können.

trend: Ich nehme an, Sie müssten auch einiges investieren, um die Modernisierung zu erreichen?

Natürlich haben wir substanzielle Investments in die Technologie, die Mitarbeiter und den Vertrieb geplant. Genaue Zahlen, wie viel wir investieren, kann ich noch nicht nennen, aber wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst.

trend: Was stimmt mit der aktuellen Technologie der Lotterien in Österreich nicht?

Es ist weniger die Frage, was damit nicht stimmt, als die, was alles möglich ist. Wenn man österreichische Lotterien mit denen anderer europäischer Länder vergleicht, sind die Österreicher sicher hinten nach. In der Lottowelt passiert weltweit sehr viel, was in Österreich nicht passiert.

trend: Zum Beispiel?

Man kann Spiele für die Kunden viel moderner und unterhaltsamer gestalten. Es geht um ein ganzheitliches Erlebnis, das man über viele unterschiedliche Kanäle nutzen kann.

trend: Am Ende des Tages könnte es unter Brightstar also viel mehr Lottospiele geben?

Auf jeden Fall!

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