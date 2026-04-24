bet-at-home.com AG / Veränderungen im Vorstand

Der Aufsichtsrat der bet-at-home.com AG hat am 20. April Herrn Mag. Stefan Sulzbacher zum Mitglied des Vorstands und zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er ist Absolvent der Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz und verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Wett- und Glücksspielbranche, insbesondere als Vorstand der Interwetten Gruppe. Zudem ist er Vorstandsvorsitzender des Deutschen Verbands für Telekommunikation und Medien e.V. (DVTM), einem der drei Interessenverbände der Glücksspielbranche in Deutschland.

Der bisherige alleinige Vorstand, Herr Claus Retschitzegger, dessen Bestellung auf ein Jahr befristet war, scheidet planmäßig aus dem Vorstand aus. Er ist seit 2007 im Konzern tätig und war vor seiner Vorstandsbestellung als Director Legal, Public Affairs and Corporate Communications der bet-at-home.com-Gruppe tätig. Er bleibt weiterhin Teil des Führungsteams der Gruppe.

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