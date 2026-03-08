Donnerstag, 12. März 2026
Pilnacek-U-Ausschuss: Auftritt eines Kronzeugen

Sonntag, 8. März 2026

Bild © CC0 Creative Commons, Pixabay (Ausschnitt)

Erster Höhepunkt im Pilnacek-U-Ausschuss: Am Donnerstag soll jener frühere Glücksspiel-Unternehmer aussagen, der Justizsektionschef Pilnacek beim Wiener Nobel-Italiener heimlich aufnahm und dessen privaten Laptop besaß.

Ist er schon in Wien? Und, falls nicht: Wird er es rechtzeitig dorthin schaffen? Am kommenden Donnerstag soll Christian Mattura als Auskunftsperson vor dem Untersuchungsausschuss zum Tod des Justizsektionschefs Christian Pilnacek erscheinen. Gegenüber der Parlamentsdirektion hat Mattura sein Erscheinen bestätigt. Allerdings: Sein offizieller Wohnsitz ist laut profil-Informationen Silicon Oasis, ein modernes Viertel im Südosten von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In normalen Zeiten fliegt die AUA fünfmal pro Woche von Dubai nach Wien – Flugdauer sechs Stunden. Doch aufgrund der Kriegshandlungen im Nahen Osten wurden alle Flüge gecancelt.

Matturas Auftritt als Auskunftsperson wäre der erste große Höhepunkt im Pilnacek-U-Ausschuss, der mögliche Ermittlungsfehler und den Verdacht politischer Einflussnahme auf die Polizeiarbeit in Zusammenhang mit dem Tod des einst mächtigen Justizsektionschefs beleuchten soll. Dessen Leichnam wurde am 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau bei Rossatz aufgefunden.

