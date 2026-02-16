Kommentar von Prof. Gert Schmidt zum langen Warten auf das neue Glücksspielgesetz

Wer profitiert von der Verzögerung? Wem schadet die Verzögerung?

Österreichs legale Glücksspielindustrie mit österreichischer Lizenz und die im Einflussbereich der

Länder stehenden legalen Sportwettenanbieter mit österreichischer Lizenz gehören zweifelsfrei zu

den größten und verlässlichsten Steuerzahlern der Republik.

Trotz der bedeutenden Steuerleistung, welche bei objektiver Betrachtung klar erkennen lässt, dass

die Erlöse des Glücksspiels in etwa zur Hälfte im weiteren Sinne der Republik und dem Steuerzahler,

also dem österreichischen Fiskus zu Gute kommen, werden in der Öffentlichkeit die Betreiber von

Lotterien, Casinos, des kleinen Glücksspiels in Spielhallen und von Sportwetten nicht selten negativ

dargestellt, obwohl diese die schwere Arbeit für die Steuerzahler, den Fiskus und die Republik

Österreich trotz technischer Schwierigkeiten und trotz überbordender Regulierung Tag für Tag

zuverlässig erledigen.

Die Glücksspiel- und Wettbranche hätte etwas mehr Anerkennung verdient. Die zweifelsfrei in

Zusammenhang mit Glücksspiel und Sportwetten entstehenden, sehr kritisch zu bewertenden

Aspekte wie Spielsucht dürfen nicht nur der ausführenden Industrie, sondern gerechterweise auch

dem größten Nutznießer, also dem Staat und dem Steuerzahler, zumindest moralisch angerechnet

werden.

Wem nutzt die verspätete Ausschreibung des Glücksspielgesetzes im Jahre 2026?

Verfolgen wir die Spur des Geldes so ist die ungeplante, durch Verzögerung in der Gesetzgebung

entstehende Verlängerung einer Glücksspielkonzession, zum Beispiel jene für die Lotterien, zum

Beispiel auch jene für den alleinigen legalen Vertrieb von Online-Glücksspiel und auch jene für das

exklusive Angebot von 12 Vollcasinos in Österreich ein großer Vorteil für jene Lizenzinhaber, welche

bereits in den letzten 15 Jahren jährlich etwa 170 Millionen Euro Bruttoertrag eingespielt haben.

Jeder weitere Spieltag über diese – eigentlich gesetzlich vorgesehene – Lizenzperiode hinaus nutzt

den derzeitigen Betreibern.

Ein weiterer großer Nutznießer: die illegalen Glücksspielanbieter aus der Karibik und anderen

Destinationen.

Mehr als 15 derartiger, in Österreich nicht konzessionierter Glücksspielanbieter, welche defacto ohne

Lizenz ihre Produkte illegal anbieten, haben vor mehreren Jahren eine in der Öffentlichkeit wenig

bekannte Vereinbarung mit dem Bundesministerium für Finanzen geschlossen: diese Anbieter haben

sich bereit erklärt monatlich eine Meldung über ihre in Österreich ohne Lizenz erwirtschaften Erlöse

bzw. Umsätze an das österreichische Finanzamt zu melden und darauf die in Österreich gültigen

Steuern und Abgaben zu bezahlen.

Wohlgemerkt: hier handelt es sich um eine sogenannte Selbstbemessungsmeldung, wobei eine

Kontrolle der tatsächlichen Umsätze durchaus möglich wäre, etwa über die tausenden bestehenden

Klagen einzelner Spieler mit dort detaillierten Aufschlüsselungen der Spieleinsätze. Im Gegenzug wird

diesen in Österreich nicht lizensierten Anbietern von der Republik Österreich defacto ein Persilschein

in Bezug auf die Verfolgung als Steuersünder bzw. Steuerhinterzieher gewährt, so dass die

nichtkonzessionierten Anbieter – das ist wohl einzigartig auf der ganzen Welt – ihre Angebote in

Österreich ohne nennenswerte Strafandrohung und ohne gültige Konzession (und die mit der

Konzession zusammenhängenden tiefgreifenden Compliance- und Geldwäscheprüfungen) umsetzen.

Jeder Tag, an dem diese nichtkonzessionierten Anbieter in Österreich spielen, bedeutet für diese

Gruppe hunderttausende Euro Ertrag, welcher einerseits dem legalen Anbieter Win2day (mit 40 bis

maximal 45 % Marktanteil) verloren geht. Es liegt auf der Hand, dass die Gruppe dieser Anbieter mit

einem derartig „freundlichen und nützlichen“ Vertrag mit der Republik Österreich an einer

Neuausschreibung der Konzession mit möglicherweise strikten Regelungen und ernsthaftem Kampf

gegen illegales Glücksspiel keine Freude haben und jeden Tag den lieben Gott preisen, dass sie zu

diesen wunderbaren Bedingungen weiterspielen dürfen.

Wer hat den großen Schaden durch die Verzögerung des neuen Glücksspielgesetztes?

Eindeutig ist diese Verzögerung das Geständnis in Bezug auf ordnungspolitische Maßnahmen

ohnmächtig zu sein und es nicht zustande zu bringen, in einer Klausursitzung binnen weniger

Stunden ein europarechtlich tragfähiges modernes Gesetz umzusetzen, welches auch den aktuellen

technischen Maßstäben des Internets und der KI entspricht – alle diese Positionen waren bei der

letzten Novellierung im Jahr 2010 kein großartiges Thema. Aus diesem Grund ist auch der Ruf nach

„weiter so wie bisher“ in keiner Weise sachlich nachzuvollziehen.

In einer Zeit, in welcher der österreichische Finanzminister jede Möglichkeit bedenkt, die

Bevölkerung ein bisschen zu entlasten, wären die großen Summen bei einer Regulierung des

Glücksspielmarktes mehr als hilfreich und sinnvoll.

Lesen Sie dazu den Artikel auf OE24.at:

Neues Glücksspielgesetz: Regierung ist unter Zeitdruck, www.oe24.at, 15.02.2026