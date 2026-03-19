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Anwalt.de / Online-Glücksspiel: Sensation beim EuGH – Generalanwalt stärkt den Verbraucherschutz – C-530/24

Redaktion Donnerstag, 19. März 2026 Allgemein, Top-Stories 592 Ansichten

EUGH-EUI
Bild © Gerd Altmann, Pixabay (Ausschnitt)

Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtssache C-530/24 | Tipico

Ausgangssituation: Sportwetten ohne deutsche Konzession

Die zivilrechtliche Behandlung von Sportwettenangeboten ohne nationale Konzession ist seit Jahren Gegenstand intensiver gerichtlicher Auseinandersetzungen. Im Zentrum steht die Frage, ob Spieler Verluste aus entsprechenden Wetten zurückfordern können.

Nach deutschem Recht führt das unerlaubte Anbieten von Sportwetten regelmäßig zur Nichtigkeit der zugrunde liegenden Verträge. Daraus folgt grundsätzlich ein Anspruch der Spieler auf Rückerstattung der geleisteten Einsätze. Diese Rechtsfolge dient dem Schutz der Verbraucher sowie der Sicherung der Funktionsfähigkeit des staatlichen Konzessionssystems.

 

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