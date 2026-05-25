Österreich sucht für die nächsten 15 Jahre neue Lizenznehmer des Glücksspielmonopols: Lotterie, Online-Glücksspiel und 12 Vollcasinos werden in den kommenden Monaten international neu ausgeschrieben.

Die aktuelle investigative mehrteilige Doku-Serie von EU-Infothek.com über die möglichen österreichischen und internationalen Bewerber für dieses – auf den Lizenzzeitraum gerechneten – 70 bis 100 Milliarden Euro großen, sehr ertragreichen Glücksspielkuchens, wird nicht nur den Lesern von EU-Infothek, sondern auch den verantwortlichen Entscheidungsträgern, insbesondere Politikern, in der Republik Österreich und allen mit Glücksspiel befassten Behörden, Organisationen und Mitbewerbern einen Einblick über bisher in der breiten Öffentlichkeit und auch bei Fachleuten wenig oder gar nicht bekannte Fakten aus der jeweiligen, auch historischen Entstehungsgeschichte der Bewerber und deren oftmals extrem spannende Finanzierungsinstrumente gewähren.

Ein Bericht von EU-Infothek Herausgeber Prof. Gert Schmidt

Diese neue EU-Infothek Serie beruht nicht nur auf intensive Recherchen, sondern auch auf dem Erfahrungsschatz, welcher seinen ersten Ursprung im August 1968, den entscheidenden Momenten der damaligen CASAG-Neugründung durch deren langjährigen, erfolgreichen Generaldirektor Dr. Leo Wallner sowie seinem Vizepräsidenten des Aufsichtsrates, Prof. Gustav Jakob Neumann und einer TREND-Titelstory im Jänner 1981 über den damaligen Skandal über Steuerhinterziehungen durch illegales Glücksspiel hatte.

Der Bogen dieser Erfahrungsreise bis zur aktuellen, glücksspielgeschichtlich entscheidenden Weichenstellung im Jahre 2026 umfasst bald 60 Jahre Glücksspielgeschichte Österreichs.

Diese investigative Serie befasst sich jedoch nicht mit der historischen Entwicklung, sondern mit jenen nunmehr zeitnah notwendigen Entscheidungen, wer die Geschicke der österreichischen Glücksspielindustrie in den kommenden 50 Jahren beeinflussen und auch beherrschen wird. Erstmals treten nationale und auch internationale Giganten der Glücksspielwirtschaft im scheinbar „kleinen“ österreichischen Glücksspielmarkt an, um europäische Geschichte, vielleicht damit auch weltweite Glücksspielgeschichte zu schreiben.

Weshalb dies so gesehen werden kann und muss, werden Sie in der EU-Infothek Serie lesen.