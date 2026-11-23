Das Bill 55 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 19. November 2026 hat nicht die erhoffte Klarheit gebracht. In der Rechtssache C-683/24 erklärte der Gerichtshof das Vorabentscheidungsersuchen des Handelsgerichts Wien für unzulässig. Ob die umstrittene maltesische Glücksspielregelung mit europäischem Recht vereinbar ist, wurde damit nicht entschieden. Für Glücksspielanbieter, Spieler und Prozessfinanzierer bleibt eine zentrale Rechtsfrage weiterhin unbeantwortet.

Seit Jahren beschäftigt die sogenannte Bill 55 die europäische Glücksspielbranche. Malta hatte die Regelung 2023 eingeführt und damit Artikel 56A seines Glücksspielgesetzes geschaffen. Dieser soll verhindern, dass bestimmte ausländische Gerichtsurteile gegen Glücksspielunternehmen mit maltesischer Lizenz auf Malta anerkannt oder vollstreckt werden.

Hintergrund sind zahlreiche Verfahren, in denen deutsche und österreichische Spieler die Rückzahlung ihrer Verluste aus Online-Glücksspielen verlangen. Selbst wenn ein Spieler vor einem deutschen oder österreichischen Gericht Recht erhält, kann die anschließende Vollstreckung auf Malta zum Problem werden.

Der Europäische Gerichtshof sollte nun klären, ob Malta mit seiner nationalen Regelung gegen die europäische Brüssel-Ia-Verordnung verstößt. Diese regelt unter anderem die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen innerhalb der Europäischen Union.

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