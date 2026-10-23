dswv.de / Fall Platincasino: Was 77,6 Millionen Euro Steuerschaden über den Schwarzmarkt verraten

Einführung Seit Wochen wird beinahe ununterbrochen über die Meerenge von Hormuz und ihre Bedeutung für …

77,6 Millionen Euro Steuerschaden – der Fall Platincasino zeigt, welche finanziellen Folgen unerlaubte Online-Glücksspielangebote haben können und welche Herausforderungen sich daraus für Steuerbehörden und Regulierung ergeben. Doch was verrät dieser konkrete Fall über die Strukturen des Schwarzmarkts? Und welche Konsequenzen lassen sich daraus für die Glücksspielbranche ziehen? Der Artikel des DSWV beleuchtet die Hintergründe und ordnet die Bedeutung des Falls ein.