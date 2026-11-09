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ISA-GUIDE / Österreichisches Glücksspiel-Gesetz: Malta verzögert Reform

Redaktion Montag, 9. November 2026 Allgemein, Top-Stories 541 Ansichten

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Die geplante Glücksspielreform in Österreich verzögert sich: Eine ausführliche Stellungnahme Maltas verlängert die europäische Stillhaltefrist bis zum 7. Dezember 2026. Damit wird der Zeitplan für die Neuordnung des österreichischen Onlineglücksspielmarktes enger. Während die Reform den Wettbewerb durch mehrere konzessionierte Anbieter ermöglichen soll, bleiben zentrale Fragen zu Marktöffnung, Spielerschutz und den künftigen Lizenzbedingungen umstritten. Ein Beschluss vor Weihnachten gilt in der Branche dennoch weiterhin als realistisch.

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