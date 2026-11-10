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Online-Sportwetten verdrängen stationäre Wettangebote

Redaktion Dienstag, 10. November 2026 Allgemein, Top-Stories 448 Ansichten

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© EU-Infothek.com

Der österreichische Sportwettenmarkt befindet sich im Wandel: Während Online-Sportwetten zunehmend an Bedeutung gewinnen, verlieren stationäre Wettangebote kontinuierlich Marktanteile. Die Präsentation von Jürgen Irsigler gibt einen Überblick über die Entwicklung der Branche zwischen 2019 und 2025 und beleuchtet aktuelle Marktstrukturen, Anbieter und Filialnetze in Österreich. Anhand aktueller Zahlen wird deutlich, wie stark sich das Wettverhalten und die Marktverhältnisse in den vergangenen Jahren verändert haben.

Zur vollständigen Präsentation (PDF)

 

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