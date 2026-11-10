Online-Sportwetten verdrängen stationäre Wettangebote

Der Bundesgerichtshof hat sich mit einer der zentralen Rechtsfragen im Online-Glücksspiel befasst: Können Spieler Verluste …

Der österreichische Sportwettenmarkt befindet sich im Wandel: Während Online-Sportwetten zunehmend an Bedeutung gewinnen, verlieren stationäre Wettangebote kontinuierlich Marktanteile. Die Präsentation von Jürgen Irsigler gibt einen Überblick über die Entwicklung der Branche zwischen 2019 und 2025 und beleuchtet aktuelle Marktstrukturen, Anbieter und Filialnetze in Österreich. Anhand aktueller Zahlen wird deutlich, wie stark sich das Wettverhalten und die Marktverhältnisse in den vergangenen Jahren verändert haben.