rnd.de / Milliarden mit illegalem Glücksspiel: Der Fall Platincasino und seine schillernde Hauptfigur

Der Bundesgerichtshof hat sich mit einer der zentralen Rechtsfragen im Online-Glücksspiel befasst: Können Spieler Verluste …

Fast sechs Milliarden Euro Umsatz in nur drei Jahren: Hinter Platincasino steht laut Ermittlern eines der größten illegalen Online-Glücksspielnetzwerke Deutschlands. Im Mittelpunkt steht Thomas K., eine schillernde Figur mit Kontakten in die Promiwelt und zur AfD, die nun wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft sitzt. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Dimensionen des illegalen Online-Glücksspiels und ein Problem, das die Politik bislang unterschätzt.