orf.at / Onlineglücksspiel: Gesetzesentwurf noch heuer geplant

Samstag, 22. November 2025
Redaktion Montag, 17. November 2025 Allgemein, Top-Stories 752 Ansichten

Online-Glücksspiel-Gesetz-EUI
© Bilder Sang Hyun Cho und besteonlinecasinos / Pixabay (Ausschnitte)

Nach jahrelangen parteipolitischen Querelen zeichnet sich beim Thema Glücksspiel eine Lösung ab. In den kommenden Wochen soll ein Gesetzesentwurf in die politische Diskussion eingebracht werden, berichtete die APA heute. Umgesetzt werden könnte das Gesetz gegen Ende des ersten Halbjahres 2026.

Die Konzessionen für Lotterien, Onlineglücksspiel und sechs Casinos laufen 2027 aus. Die ÖVP-Grünen-Regierung scheiterte mit dem Plan für eine eigene Glücksspielbehörde.

Ein Knackpunkt damals war der Spielerschutz. In der aktuellen Regierung herrsche diesbezüglich Einigkeit zwischen ÖVP und SPÖ, berichtete die APA. Sowohl ÖVP-Budgetsprecher Andreas Hanger als auch sein SPÖ-Pendant Kai Jan Krainer sprächen sich für Regulierung und Spielerschutz aus.

Lesen Sie HIER den gesamten Artikel!

