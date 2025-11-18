Österreich plant Einführung eines zentralen Melderegisters für Spielerschutz

EU-Infothek beschreibt nachstehend die Vorteile und Nachteile dieses geplanten Registers.

Sowohl Deutschland als auch die Schweiz verfügen über zentrale Spielersperrsysteme, die Teil ihrer jeweiligen Glücksspielgesetzgebung sind (Deutschland: OASIS; Schweiz: Zentrales Sperrsystem der ESBK/Gespa).

Zentrale Melderegister weisen große Vorteile ebenso wie Nachteile auf.

Vorteile:

Effektiver, umfassender Schutz

Einmal gesperrt, gilt die Sperre anbieter- und oft spielformübergreifend (z.B. Online-Casinos, Spielhallen, Sportwetten).

Schnelle Umsetzung

Die Sperre wird in der Regel sofort wirksam, was schnellen Schutz bei akuter Suchtgefährdung bietet.

Vereinheitlichung & Transparenz

Es schafft klare Regeln für Anbieter und Spieler und ermöglicht eine einheitliche Rechtsdurchsetzung durch die zuständigen Behörden (in Deutschland die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), in der Schweiz die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) und die interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa).

Datenbank für Suchtforschung

Die Systeme liefern wertvolle Daten für die Erforschung des Glücksspielverhaltens und die Entwicklung präventiver Maßnahmen.

Nachteile:

Datenschutzbedenken

Die zentrale Speicherung sensibler persönlicher Daten wirft Fragen bezüglich des Datenschutzes und der Datensicherheit auf.

Bürokratie bei Aufhebung

Die Aufhebung einer Sperre ist an strenge Fristen und Verfahren geknüpft, was für Betroffene, die ihr Spielverhalten wieder unter Kontrolle haben, als langwierig empfunden werden kann.

Kein absoluter Schutz vor illegalem Spiel

Spieler können weiterhin auf nicht lizenzierte, illegale ausländische Angebote ausweichen, die nicht an das System angebunden sind.

Technische Komplexität

Die Integration und der Betrieb der Systeme erfordern einen hohen technischen und administrativen Aufwand sowohl bei den Behörden als auch bei den Anbietern.

Anregungen beinhalten vor allem eine verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Stärkung von Prävention und Beratung und mit Augenmaß die Flexibilisierung der Spieldauer.

Derzeit gibt es keine internationalen Abkommen, die die Sperrsysteme über Landesgrenzen hinweg (z.B. Deutschland-Schweiz) verbinden. Eine stärkere Kooperation könnte den Schutz bei grenzüberschreitendem Spiel verbessern. Ergänzend zu den Sperrsystemen sollte der Fokus noch stärker auf leicht zugängliche, anonyme Beratungs- und Therapieangebote gelegt werden. Während eine Mindestsperrzeit notwendig ist (in der Schweiz mind. 3 Monate, in Deutschland mind. 1 Jahr), könnten die Prozesse für die Aufhebung bei nachgewiesener Problembewältigung vereinfacht werden.

Die nun gestartete Diskussion über diese Spielerschutzmaßnahme wird noch zahlreiche Anregungen bringen.

Einige damit in engem Zusammenhang stehende „Geschäftsfelder“ sind seit geraumer Zeit mit kreativen, sehr profitablen Ideen von cleveren Akteuren in Vorbereitung.

EU-Infothek wird weiter darüber berichten.