OE24 / Regierung plant neues Glücksspiel-Gesetz

Spielerschutz nach wie vor zentraler Punkt – Gesetz könnte im Sommer 2026 in Kraft treten

Nach jahrelangen parteipolitischen Querelen zeichnet sich beim Thema Glücksspiel eine Lösung ab: In den kommenden Wochen soll ein Gesetzesentwurf in die politische Diskussion eingebracht werden. Wobei dies überfällig ist, denn die Konzessionen für Lotterien, Online-Glücksspiel und sechs Casinos laufen bereits 2027 aus. Die vorige Regierung scheiterte mit dem Plan für eine eigene Glücksspielbehörde vor allem an einem Punkt – die Grünen forderten einen rigiden Spielerschutz.

Spielerschutz ist aber auch jetzt ein zentraler Verhandlungspunkt. Wobei sich die Budgetsprecher von SPÖ und ÖVP, Jan Krainer und Andreas Hanger, weitgehend einig sein dürften: Beide sprachen sich gegenüber der APA für Regulierung und Spielerschutz aus.

