Beliefern gewisse Personen aus der Justiz ganz konkret bestimmte kleine, links-orientierte Medien mit vertraulichen Informationen und Akten-Inhalten, damit diese dann in einer Art “Gegengeschäft” so darüber berichten, dass eine Aufregung, ein Politik-Skandal auf alle Fälle stattfindet? Will eine Gruppe seit nun schon mehreren Jahren mit Leaks von vertraulichen Vorermittlungen die Innenpolitik so beeinflussen, dass gezielt die bürgerliche Mitte und FPÖ-Politiker mit dem Bekanntwerden von Ermittlungen beschädigt werden – und sogar zurücktreten müssen?

Ein weiteres Indiz nährt diesen Verdacht: Es geht in diesem Fall nicht um das relativ unbedeutende Wiener Wochenblatt “Falter”, sondern um den erneuten Verdacht, dass eine hochbrisante Information vermutlich aus Justizkreisen oder aus deren Umfeld an Florian Klenk gegangen sein könnte, die dieser dann zu einem Bericht verwertet haben könnte. Die Weiterverbreitung in anderen Medien hat der ÖVP dann im Jahr 2019 bekanntlich massiv geschadet. Erst Monate später war klar, dass der ganze “Schredder-Skandal” strafrechtlich irrelevant war.