Exxpress / Geheimes Mail zu den NEOS und „Mr. Dreckskampagne“ Silberstein

Die Fotos von seiner Verhaftung im August 2017 gingen um die Welt: Der israelische Politikberater Tal Silberstein (55), Gründer des Unternehmens GCS Issue Management Ltd. Die Nachricht von seiner Festnahme schlug in Österreich wie eine Bombe ein: Kurz vor der Nationalratswahl im Oktober 2017 saß der bekannteste Wahlkampfberater der SPÖ, “Mr. Dirty Campaigning”, in einer Zelle. Christian Kern verlor die Wahl. Die 536.000 Euro aus der Parteikassa für Silberstein finden sich garantiert auf der Liste der drei schlechtesten Investitionen der österreichischen Sozialdemokratie.

Tal Silberstein war aber 2017 nicht zum ersten mal in Wien: Auf seine Tipps hörten bereits Michael Häupl, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann. Offen sagte er in einer TV-Doku, wie er einen politischen Gegenspieler vernichten will: “Wir müssen Negativkampagnen gegen ihn starten. Wir müssen ihn von einem sauberen in einen schmutzigen Kandidaten verwandeln.” Ein Drecks-Wahlkampf sollte also den in einer Demokratie üblichen Wettbewerb der besseren politischen Ideen, der besseren Kandidaten auch in Österreich ersetzen.

Einladung zur Kampagnen-Besprechung mit Tal Silberstein