Anzeige / Luxuriöse Stadtvilla mit Traumblick und Gartenmöglichkeit in Krems zu erwerben

Anzeige

Luxuriöse Stadtvilla inkl. Ordinations – Büromöglichkeiten mit Traumblick und der Möglichkeit ein Grundstück mit ca. 400 m2 zusätzlich zu erwerben!

Burggasse 19 | 3500 Krems an der Donau

🌿 Stadtvilla Krems an der Donau – Historische Eleganz trifft modernen Luxus

Willkommen in einer Immobilie, die ihresgleichen sucht. Inmitten der historischen Altstadt von Krems an der Donau, eingebettet zwischen Geschichte, Kultur und urbanem Flair, erwartet Sie eine außergewöhnliche Stadtvilla, die höchsten Wohnansprüchen gerecht wird – mit spektakulärem Weitblick, kompromissloser Qualität und unverwechselbarem Charakter.

🏡 Exklusivität in bester Lage

Die erhöhte Position dieses Hauses bietet einen unverbaubaren Panoramablick über die Altstadt – in unmittelbarer Nähe des Hohen Markts, einer der geschichtsträchtigsten Adressen der Stadt. Zentral und dennoch ruhig gelegen, umgeben von Kopfsteinpflastergassen, edlen Boutiquen, Cafés und Galerien – hier residieren Sie mitten im historischen Herzen von Krems und genießen zugleich absolute

Privatsphäre.

✨ Highlights der Liegenschaft

Wohnfläche: ca. 273 m² auf 4 Ebenen

Grundstücksfläche: ca. 142 m²

Südterrasse: ca. 22 m² mit atemberaubender Fernsicht

Hochwertige Kernsanierung 2009/2010 – seitdem nur als Wochenendresidenz genutzt

Maßgefertigte Einrichtung & edelste Materialien

Fußbodenheizung (raumweise steuerbar)

Smart-Home-System: Heizung & Licht via Smartphone oder Tablet

Zwei stilvolle Kamine & integrierte Klimaanlagen

Automatische Lichtdimmung für perfektes Ambiente

🪞 Raumaufteilung

Keller: ca. 22,37 m²

Erdgeschoss (ca. 97,51 m²): Küche, Bad, 2 Zimmer – auch als eigenständige Einheit nutzbar

Obergeschoss (ca. 112,55 m²): repräsentative Wohnküche mit Zugang zur Sonnenterrasse, Wohnzimmer mit Kamin, Bad, 2 Zimmer

Dachgeschoss (ca. 69,63 m²): großzügiger, lichtdurchfluteter Raum mit Bad und Kamin – individuell gestaltbar (z. B. bis zu 3 Zimmer)

🌿 Optional: Erweiterung mit zusätzlichem Grundstück

Ergänzend zur Stadtvilla besteht die seltene Möglichkeit, ein angrenzendes Grundstück mit rund 400 m² zu erwerben.

Davon sind aktuell ca. 200 m² Gartenfläche, der Rest Altbestand.

Dieses Areal eröffnet außergewöhnliche Perspektiven – gestalten Sie daraus einen großzügigen Stadtgarten mitten im Zentrum von Krems, oder nutzen Sie das Bestandsgebäude, um Ihre persönliche architektonische Vision zu verwirklichen und ein echtes Statement im Stadtbild zu setzen.

Hier geht es zur virtuellen Führung durch die Stadtvilla

📞 Kontakt & Besichtigung

Sichern Sie sich Ihren privaten Besichtigungstermin – auch am Wochenende möglich.

Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Sabrina Schmidt

Telefon: +43 660 141 16 77

E-Mail: schmidt@4m-immo.at

4M Immobilien Consulting GmbH & Co KG

Margaretenstraße 99

A-1050 Wien

Das komplette Exposé mit Bildern finden Sie hier