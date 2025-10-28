Franzosen kaufen Sportwettenanbieter Tipico

Dienstag, 4. November 2025
Redaktion Dienstag, 28. Oktober 2025 Allgemein, Top-Stories 1,066 Ansichten

© Bild von bianca-stock-photos, anais_anais29 und Willfried Wende auf Pixabay (Ausschnitte)

Für Tipico-Chef Axel Hefer ist es „genau die Transaktion, auf die wir in den letzten Jahren hingearbeitet haben“: Die französische Banijay Group hat dem Finanzinvestor CVC die Mehrheit am deutschen Sportwettenanbieter abgekauft.

Der führende deutsche Sportwettenanbieter Tipico wird französisch. Der Unterhaltungskonzern Banijay Group, dem der Rivale Betclic gehört, übernimmt vom Finanzinvestor CVC die Mehrheit an Tipico, wie die Beteiligten am Dienstag mitteilten. Das Unternehmen mit Wurzeln in Karlsruhe werde dabei mit 4,6 Milliarden Euro bewertet und soll zusammen mit Betclic zur Nummer vier im europäischen Sportwetten- und Online-Glücksspiel-Markt werden.

