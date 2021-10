Exxpress berichtet: Der Kurz-Sturz: EINE Nummer bringt jetzt Justizministerin Zadic unter Druck

“Verleumdung”, “Hetzkampagne”

und

“Sudelpropaganda”

– so wütet “Falter”-Herausgeber Armin Thurnher über die Recherche des eXXpress, an der sich auch der bekannte Salzburger Plagiatsjäger Stefan Weber und der Herausgeber der eu-infothek.com, Gert Schmidt, beteiligt haben.

Dass von Journalisten, Detektiven und IT-Experten ermittelt wird, wie die streng vertraulichen Hausdurchsuchungs-Anordnungen der Staatsanwaltschaft und die darin enthaltenen Chats am 6. Oktober an den “Falter” und an andere Medien verteilt worden sind und wer vielleicht politisches Interesse an diesem Vorgang hatte, sorgt offenbar für heftige Emotionen.

Und dem eXXpress ist nun auch klar, warum derart heftig reagiert wird: Die Dossier-Nutznießer könnten sich nämlich einen schweren Fehler geleistet haben, der ihre Akten-Lieferanten nun möglicherweise auffliegen lässt.

Es geht um nicht wenig: So ist die Frage offen, ob jemand aus konkretem politischen Interesse diese vertraulichen Dossiers der Korruptions-Staatsanwaltschaft an gewisse Medien verteilt hat. Wer wollte damit eine Stimmung ähnlich jener des Abends der Ibiza-Video-Präsentation erzeugen? Also ein tosendes Hintergrundrauschen, in dem politische Attentate jenseits aller demokratischen Spielregeln zu rechtfertigen wären?