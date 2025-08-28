Dienstag, 16. September 2025
Donnerstag, 28. August 2025

Illegales Online Glücksspiel
  • In Europa entfällt ein Großteil der Umsätze auf illegales Online-Glücksspiel.
  • Laut Yield Sec liegt der Marktanteil der nicht lizenzierten Anbieter bei 71%.
  • Anstieg der kriminellen Erträge um 53% im Jahresvergleich.

In den meisten europäischen Glücksspielmärkten florieren die Geschäfte von Online-Casinos und -Sportwetten seit Jahren. Das trifft jedoch auch auf die illegale Branche zu, die Jahr für Jahr zweistellig wächst. Eine neue Studie zeigt auf, welche große Marktmacht die kriminellen Akteure mittlerweile in Europa besitzen.

Am Dienstag veröffentlichte Yield Sec das Ergebnis seiner neuesten Studie zum Thema Glücksspiel. Mit 71% fließt somit der Löwenanteil in die Taschen der illegalen Anbieter. Die Marktforscher ermittelten, dass dies einem Umsatz von rund 80,6 Mrd. Euro entspricht.

Im Vergleich zum Vorjahr legten die Schwarzmarktbetreiber überproportional zu. Die Erträge des legalen Sektors in Europa wuchsen laut Yield Sec 2024 gegenüber dem Vorjahr um 30%. Mit dem illegalen Spiel wurden hingegen 53% höhere Umsätze generiert. Insgesamt stieg das Marktvolumen auf 114 Mrd. Euro und damit 46%.

