ZDF / Riesiger Schwarzmarkt der Online-Casinos

Illegales Online-Glücksspiel ist ein Milliardengeschäft – und wächst unkontrolliert. Eine ZDF-Recherche zeigt, wie unlizenzierte Online-Casinos mit aggressiver Werbung und schnellen Spielen Kunden anlocken und dabei existenzielle Schäden verursachen. Spielsüchtige verlieren ihr Vermögen, während die Betreiber unbehelligt hohe Gewinne erzielen. Brisant: Die eingesetzte Spielesoftware stammt offenbar auch von bekannten deutschen Herstellern. Das ZDF geht der Frage nach, wie viel die Unternehmen über den Einsatz ihrer Spiele in verbotenen Online-Casinos wissen.
