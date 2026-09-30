WIDERRUF in Sachen MARKUS WISCHENBART / OMNIA ONLINE MEDIEN GMBH

Die O M N I A O N L I N E M E D I E N G M B H widerruft die von ihr über
Herrn M A R K U S W I S C H E N B A R T in der eu-infothek erhobenen Behauptungen
- https://www.eu-infothek.com/ibiza-gate-was-wusste-der-reiche-ehemann-der-maklerin
https://www.eu-infothek.com/ibiza-gate-wer-bezahlte-600-000-euro-in-krugerrand/
Markus Wischenbart, kurzzeitiger Ex-Ehemann der berühmt gewordenen Immobilienmaklerin aus der Ibiza-Affäre, habe sich in letzter Zeit – zumindest geschäftlich und offiziell – aus Österreich zurückgezogen und seine Aktivitäten im Nahen Osten und in die Karibik zentralisiert,
- sehr zum Leidwesen einiger Personen, welche sehr dringend über „alte“ Forderungen und „verlorene Geschäftsanteile“ mit Hilfe der Gerichte mit ihm sprechen möchten,
- er habe Kerbler bzw. seiner Firmengruppe fast alle seine wesentlichen, international gestreuten Firmenanteile teilweise verpfändet oder zumindest Günter Kerbler hierfür Vollmachten ausgestellt, und
- sehen Sie hier das imposante weltweite Firmengeflecht der Kerbler/Wischenbart-Gruppe, an deren wirtschaftlichem zentralen Schalthebel in Wien auch Renate Chorherr zu finden ist
hiermit als unwahr.