Donnerstag, 1. Oktober 2026
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WIDERRUF in Sachen MARKUS WISCHENBART / OMNIA ONLINE MEDIEN GMBH

Die   O M N I A   O N L I N E   M E D I E N   G M B H   widerruft die von ihr über
Herrn   M A R K U S   W I S C H E N B A R T   in der eu-infothek erhobenen Behauptungen

  • https://www.eu-infothek.com/ibiza-gate-was-wusste-der-reiche-ehemann-der-maklerin
    https://www.eu-infothek.com/ibiza-gate-wer-bezahlte-600-000-euro-in-krugerrand/
    Markus Wischenbart, kurzzeitiger Ex-Ehemann der berühmt gewordenen Immobilienmaklerin aus der Ibiza-Affäre, habe sich in letzter Zeit – zumindest geschäftlich und offiziell – aus Österreich zurückgezogen und seine Aktivitäten im Nahen Osten und in die Karibik zentralisiert,
  • sehr zum Leidwesen einiger Personen, welche sehr dringend über „alte“ Forderungen und „verlorene Geschäftsanteile“ mit Hilfe der Gerichte mit ihm sprechen möchten,
  • er habe Kerbler bzw. seiner Firmengruppe fast alle seine wesentlichen, international gestreuten Firmenanteile teilweise verpfändet oder zumindest Günter Kerbler hierfür Vollmachten ausgestellt, und
  • sehen Sie hier das imposante weltweite Firmengeflecht der Kerbler/Wischenbart-Gruppe, an deren wirtschaftlichem zentralen Schalthebel in Wien auch Renate Chorherr zu finden ist

hiermit als unwahr.

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