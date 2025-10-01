ORF sendet am 16.10.2025 von 20:15 bis 22:50 eine dreiteilige Serie: True Stories: Vienna Killing: Die Unterweger Story

EU-Infothek Herausgeber Gert Schmidt hat vor mehr als 30 Jahren entsprechend an der Festnahme des damals meistgesuchten Serienmörders beigetragen. Anfang Dezember wird diese Serie ebenfalls international von einem der größten Streamingdienste ausgestrahlt.

In der dreiteiligen ORF-True-Crime-Doku wird das Leben des österreichischen Serienmörders Jack Unterweger neu beleuchtet: Hauptsächlich aus der Perspektive seiner damals 18-jährigen Verlobten Bianca.

Inhalt: Bianca lernt Jack Unterweger zu einer Zeit in einer Bar kennen, als er für das Paradebeispiel für gelungene Resozialisierung angesehen wird. In den 1970er Jahren ist er für den Mord an einer jungen Frau zu lebenslanger Haft verurteilt worden und hat im Gefängnis begonnen, eigene Texte zu verfassen. Als sein autobiografischer Roman veröffentlicht und verfilmt wird, machen sich die österreichische Literaturszene und die High Society für ihn stark. Im Mai 1990 wird Jack Unterweger auf Bewährung entlassen. Als sich Morde an Prostituierte häufen, führt er für den ORF zunächst noch Interviews mit Frauen vom Straßenstrich und hochrangigen Polizisten. Schließlich gerät er jedoch ins Visier der Ermittelnden und begibt sich mit Bianca auf die Flucht nach Miami.

