Exxpress / Kurz und das „Projekt Ballhausplatz“: Korruptions-Staatsanwalt befragte „Falter“-Chef Klenk

Waren die Papiere echt, die Sebastian Kurz vor der Wahl im Herbst 2017 schaden sollten? Das wollte jetzt auch die Staatsanwaltschaft wissen: Sie lud das “Falter”-Team vor. Klenk, Toth und Redl wurden als Zeugen zur Authentizität des Dossiers “Projekts Ballhausplatz” befragt.

Im Herbst 2017 ging’s um viel: Christian Kern (SPÖ) wollte unbedingt Kanzler bleiben, der junge Sebastian Kurz legte in den Umfragen zu, auch die FPÖ konnte mit Heinz-Christian Strache auf deutliche Zugewinne hoffen. Der SPÖ flog in diesen Monaten vor der Wahl am 15. Oktober die gesamte Silberstein-Affäre um die Ohren – da kam ein Papier an die Öffentlichkeit, das vielleicht doch noch dem Ansehen von Kurz hätte schaden können: Ein angeblicher “Strategieplan”, das “Projekt Ballhausplatz”. Dieses Dokument sollte zeigen, wie kaltschnäuzig der junge ÖVP-Kandidat an die Macht in der eigenen Partei gekommen sei.

Das kleine Wiener Wochenblatt “Falter”, das nur wenige Wochen zuvor schon unter dem dem Titel “Der Kurzkrimi” über den späteren Kanzler herzog, brachte am 19. September 2017 – also knapp einen Monat vor dem Wahltag – die harte Story “Projekt Ballhausplatz”. Untertitel: “Interne Dokumente zeigen, wie minutiös Sebastian Kurz und seine Vertrauten die Machtübernahme in der Republik geplant haben. Sie sammelten Material über politische Gegner, warben um Sponsoren und Prominente und erstellten Kompromate.” Zusammenfassend der oberflächliche Eindruck für viele Leser: Kurz ähnle einer Mischung aus Graf Dracula, Donald Trump und Erich Mielke.

eXXpress hat das Vernehmungsprotokoll des „Falter“-Trios