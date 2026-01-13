Donnerstag, 15. Januar 2026
Startseite / Allgemein / Interview mit Prof. Gert Schmidt: Die ganze Wahrheit über Jack Unterweger

Interview mit Prof. Gert Schmidt: Die ganze Wahrheit über Jack Unterweger

Redaktion Dienstag, 13. Januar 2026 Allgemein, Top-Stories 636 Ansichten

Prof. Gert Schmidt im Interview

Die ganze Wahrheit über Jack Unterweger – was in der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt war

Dieses Interview mit Prof. Gert Schmidt wurde für die 3-teilige ORF- und Sky-Serie „True Stories: Vienna Killing – Die Unterweger-Story“ als Basisinformation für Regie (Kirsten Brandt) und die Produktionsfirma „The Thursday Company GmbH“ aufgenommen.

Teil 1:

  • Die geheimen Ghostwriter des Jack Unterweger
  • Die Hintergründe über seine Entlassung aus dem Gefängnis

Sehen Sie HIER den Teil 1 des Interviews!

Teil 2:

  • Familienangehörige der ermordeten Opfer geben tiefe Einblicke in die Vorgehensweise des Jack Unterweger
  • Wie es zur Verhaftung von Jack Unterweger in Miami kam

Sehen Sie HIER den Teil 2 des Interviews!

Teil 3:

  • Wie es zur Verhaftung von Jack Unterweger in Miami kam (Fortsetzung)

Sehen Sie HIER den Teil 3 des Interviews!

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Das könnte Sie auch interessieren

Die Presse / Kampf um Lotterienlizenz: US-Konzern Brightstar holt sich einen österreichischen Manager

Die Presse / Kampf um Lotterienlizenz: US-Konzern Brightstar holt sich einen österreichischen Manager

Das Interesse des US-Konzerns Brightstar an einer österreichischen Lotterienlizenz ist nach wie vor groß. Das …

© by Omnia Online Medien 2026