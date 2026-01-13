Interview mit Prof. Gert Schmidt: Die ganze Wahrheit über Jack Unterweger

Die ganze Wahrheit über Jack Unterweger – was in der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt war
Dieses Interview mit Prof. Gert Schmidt wurde für die 3-teilige ORF- und Sky-Serie „True Stories: Vienna Killing – Die Unterweger-Story“ als Basisinformation für Regie (Kirsten Brandt) und die Produktionsfirma „The Thursday Company GmbH“ aufgenommen.
Teil 1:
- Die geheimen Ghostwriter des Jack Unterweger
- Die Hintergründe über seine Entlassung aus dem Gefängnis
Sehen Sie HIER den Teil 1 des Interviews!
Teil 2:
- Familienangehörige der ermordeten Opfer geben tiefe Einblicke in die Vorgehensweise des Jack Unterweger
- Wie es zur Verhaftung von Jack Unterweger in Miami kam
Sehen Sie HIER den Teil 2 des Interviews!
Teil 3:
- Wie es zur Verhaftung von Jack Unterweger in Miami kam (Fortsetzung)
Sehen Sie HIER den Teil 3 des Interviews!