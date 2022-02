Exxpress / Bernhard Heinzlmaier: Die Tyrannei der Intimität

Die große Klammer, die die Charaktermasken der narzisstischen Postmoderne Böhmermann und Klenk miteinander verbindet, ist die Tyrannei der Intimität. So wird die Strategie benannt, die versucht, jede öffentliche Person auf das Maß eines lächerlichen Privatmenschen in Unterwäsche herabzudrücken. Dementsprechend wurde Ex-Bundeskanzler Kurz wegen seiner großen Ohren, seiner ihm angedichteten Homosexualität und seiner angeblichen Scheinvaterschaft wegen lächerlich gemacht. Böhmermann brachte das unglaublich amüsante Bonmot vom „Baby-Hitler“ in Umlauf. Und Klenk ließ es sich nicht nehmen, Kurz und seine Partnerin unter dem Motto „Geilzeit“ in eine Krippen-Szene zu montieren, in der Herbert Kickl und Alexander Schallenberg in der Rolle der guten Hirten auftreten und Susanne Thier mit nackten Brüsten posiert. Was hier gemacht wird, hat nichts mit Sexismus zu tun, vielmehr damit, dass in ihren Karrieremöglichkeiten limitierte neidzerfressene Kleinbürger jemanden auf ihr Niveau herunterzuholen versuchen, um sich so der Illusion hingeben zu können, mit der verhassten Person auf gleicher Statusebene zu stehen.