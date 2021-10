Wer ist die Dreifach-Akademikerin, die Bundeskanzler Sebastian Kurz stürzte?

Originalbericht vom 25. Oktober 2021: Newsblog des Plagiatsgutachters Doz. Dr. Stefan Weber.

Vorneweg: Ich bin fasziniert von der Arbeit der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Meinen Recherchen zufolge gibt es eine Spezialstaatsanwaltschaft dieser Art nur in wenigen anderen Ländern, auch in Deutschland etwa nur vereinzelt in einigen Bundesländern. Die WKStA ist so etwas wie der institutionalisierte Stefan Weber für Korruption in Politik und Wirtschaft, die „bessere ÖAWI“ für diese sozialen Systeme. Ich habe mir sogar schon oft überlegt, der WKStA vorzuschlagen, ihre „Geschäftsfelder“ auch auf Hochschulkorruption auszudehnen oder ihr einige „meiner“ Plagiatsfälle zu schicken – in der Hoffnung, dass diese ehrlicher behandelt werden als von der ÖAWI. Und wir arbeiten ähnlich: Wir blicken mit digitalen Methoden in die Vergangenheit, sichern digitale Spuren (hier Handy-Chats, da Text-Übereinstimmungen) und fördern so Dinge zu Tage, von denen sich früher niemand gedacht hätte, dass sie einmal das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden.

Am Donnerstag, den 07.10.21, also einen Tag nach dem Doomsday für Sebastian Kurz und sein Team, erhielt ich vom Chefredakteur des „Falter“, mit dem ich mich schon seit langem via WhatsApp austausche und der auf meinem Medienverteiler steht, den Auswertungs- und Analysebericht zum „Beinschab ÖSTERREICH Tool“ in jeweils ungeschwärzter Fassung. Schon am Briefkopf des Auswertungsberichts ist da ein Name, der mich naturgemäß sofort interessierte (der Name wird hier im Blog in allen Varianten immer abgekürzt dargestellt): „MMag. S. C. B., LL.M.“. Auf S. 3 des Auswertungsberichts wird festgestellt, dass es erst der (wörtlich in der Überschrift) „Zufallsfund“ dieser Mitarbeiterin der WKStA war, der zum Verdacht der Inseratenkorruption führte:

„Im Zuge der umfangreichen, über (vernetzte) Sichtung zahlreicher Chats erfolgte Datenauswertung ergab sich eine zusätzliche weitere Verdachtslage, zu der MMag. S. C. B., LL.M. nach Rücksprache mit den staatsanwaltschaftlichen Sachbearbeitern nach Durchführung weiterer Datenauswertungen entsprechende Ergebnisse festhält: […]“

Die Dreifach-Akademikerin mit dem Dreifach-Nachnamen

Nun war mein Interesse an dieser Mitarbeiterin geweckt und ich machte das, was ich immer mache: Ich google den Namen und interessiere mich für die akademischen Abschlussarbeiten. Erstaunen Nummer 1: Wenn man den vollen Namen unter Anführungszeichen googelt, kommen weltweit nur zwei Funde. Erstens ein Falter-Artikel vom 31.03.21, in dem der Klarname S. C. B. von Florian Klenk genannt wird (er war also schon damals im Besitz ungeschwärzter Akten), und zweitens ein acht Jahre altes Facebook-Posting. Klickt man auf dieses Facebook-Posting, stellt man fest, dass dieses ursprünglich unter einem anderen Nachnamen angelegt wurde, der in der Profil-URL noch sichtbar ist. Ruft man die Nachricht auf, erscheint ein dritter Nachname im Pofil, die Ermittlerin heißt nun „S. C. A.“. Dieser Nachname ist identisch mit dem jenes Oberstaatsanwalts der WKStA, der schon Ankläger bei Heinz Schaden und Sebastian Kurz war. Er likte auch schon vor Jahren das Foto von S. C. A. alias S. C. B.. Erstaunen Nummer 2: Es gibt in Österreich keine akademischen Abschlussarbeiten einer S. C. B., sehr wohl aber einer S. C., wieder mit anderem Nachnamen.– Eigentlich eine ganz simple Google-, Social-Media- und Datenbank-Recherche.

Wie der „exxpress“ auf meine Recherchen aufmerksam wurde

Ich schrieb in diesem Blog etwas zu S. C. B. mit voller Namensnennung, aber Florian Klenk bat mich eindringlich, die Passagen zu löschen, weil ich damit die Ermittlerin und die Ermittlungen gefährden würde. Außerdem habe er mir die Akten ungeschwärzt übermittelt, und zum Zeitpunkt der Übermittlung hatte noch kaum ein Journalist diesen Informationsstand. Ich kam seiner Bitte nach und sah ein, dass ich wohl zu tief in die Boulevardkiste gegriffen habe (in mir tickt immer auch der ehemalige Boulevardjournalist).

Diesen Samstag machte ich eine Anspielung auf den Fall auf Twitter, aus Anlass der Dienstfreistellung des Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt. Ich fragte in meinem Tweet, welche Beziehungen in einer Arbeitshierarchie „legitim“ seien und welche nicht und erwähnte das mögliche Problem im WKStA-Ermittlerteam. Einige Stunden später rief der „exxpress“ bei mir an. Der Rest ist im „exxpress“ und auf Twitter nachzulesen.

Es gibt so etwas wie ein Grundgesetz: Sobald ich über eine „Reichshälfte“ recherchiere, wird geglaubt, dass ich von der anderen bezahlt werde. Schon Christian Kern wollte mir im persönlichen Gespräch nicht glauben, dass ich seine publizistikwissenschaftliche Diplomarbeit aus reiner Neugierde und reinem Interesse gelesen und geprüft habe. Bei Baerbock hieß es, mich würde die CDU bezahlen. Nun glaubt man, ich wäre von ÖVP und „exxpress“ finanziert. Es ist alles Unsinn.

In Wahrheit recherchiere ich einfach zu Themen, die ich interessant finde. Ganz in der Tradition des Bloggens. Es ist in der Tat mein unbezahltes Hobby. Ich decke dabei manchmal Dinge auf, bei denen Journalist*innen nicht weiter vorgedrungen sind, wie im Fall Baerbock oder vielleicht nun in der Frage nach der Compliance in der WKStA. Ein bisschen kümmere ich mich, ganz in der Tradition des verflossenen „Addendum“, um „das, was fehlt“.

Berichte am 23.09. zuletzt geändert, knapp zwei Stunden später weiß es Böhmermann

Was ich abseits der Compliance-Frage zu einer Liebesbeziehung in einer Hierarchie eines Ermittlerteams aber für sehr aufklärungswürdig halte, ist die Frage der Metadaten: Das File, das ich von Florian Klenk erhalten habe, wurde am 23.09.2021 zuletzt geändert. Nur knapp zwei Stunden später zeichnete Jan Böhmermann seine ZDF-Satireshow auf (Sendetermin 24.09.), in der er bekanntlich sagte: „Sebastian Kurz! I hoff, Du hast Dein Zimmer aufgräumt. I drück di gonz fest und i drück da die Daumen für die kommenden Wochn, Sebl. Du weißt scho, worums geht, gell?“

Man kann deshalb durchaus mit einiger Evidenz die Hypothese aufstellen, dass beide PDF-Files, Auswertungs- und Analysebericht, zum Versand an Böhmermann für jemanden erstellt wurden, lange bevor sie für die Verfahrensbeteiligten im digitalen Akt gelandet sind. Und diese Dateien könnten von derselben Person auch an Florian Klenk geschickt worden sein.

