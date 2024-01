KURIER / Jack Unterweger: Neue Details über den mutmaßlichen Serienmörder

Chefermittler Ernst Geiger veröffentlicht in einem Buch seine Erinnerungen – 30 Jahre nach der Verurteilung von Jack Unterweger. Viele prominente Namen inklusive.

Prominente wie die spätere Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek forderten Ende der 80er-Jahre die Freilassung des Mörders Jack Unterweger. Als dieser 1990 ohne jegliche Auflagen, auch mithilfe eines Gefälligkeitsgutachten, entlassen wird, beginnt die wohl skurrilste Episode in Österreichs Kriminalgeschichte. Für insgesamt 13 Frauenmorde dürfte der gebürtige Steirer verantwortlich sein, rechtskräftig verurteilt wurde er aber lediglich für einen einzigen.

Im Gefängnis beginnt Unterweger zu schreiben und erfindet eine dramatische Biographie über seine vermeintlich schwere Kindheit in Kärnten . Der angeblich geläuterte Mann kommt nach 16 Jahren frei und soll (nicht nur) für SP-Justizminister Egmont Foregger das Vorzeigebeispiel in Sachen Resozialisierung werden.

Bereits 1973 und 1974 dürfte der Steirer erstmals zwei Frauen getötet haben. Verurteilt wird er allerdings nur wegen des Mordes an Margret Schäfer , weil hier die Beweislage besser ist. Der zweite Femizid wird niemals angeklagt und gerät in Vergessenheit.

Von Max Edelbacher bis Astrid Wagner

Der Frauenheld mit dem Auto-Wunschkennzeichen JACK-1 blendet viele. Der Liebling der Society gestaltet für den ORF Kindersendungen und interviewt den Leiter des Wiener Sicherheitsbüros (heute Kriminalabteilung), Max Edelbacher über eine Serie von Morden an Prostituierten in Wien und Graz. Unterweger reist für eine Reportage über das Rotlichtmilieu nach Los Angeles, just genau in dieser Zeit werden drei Prostituierte nach dem gleichen modus operandi wie jene in Österreich getötet.

Nach und nach gerät der Steirer in das Visier der Ermittlungen, damals ist eine Kooperation der Polizei über die Grenzen der Bundesländer hinweg allerdings noch eher die Ausnahme. Unterweger hat zufällig mit Beginn der Mordserie aufgehört, sein Tagebuch zu führen. Alibis hat er jedenfalls nicht oder sie brechen rasch zusammen.

Als sich das Netz enger zieht, erfährt der mutmaßliche Serienmörder von seiner geplanten Verhaftung. Gemeinsam mit seiner minderjährigen Freundin Bianca flüchtet er in die USA. Dass er auch noch Kontakt zu einer Verlagssekretärin hält, wird ihm aber zum Verhängnis. Denn Chef der Sekretärin ist jener Gert Schmidt, der viele Jahre später auch die Hintergründe des Ibiza-Videos aufdecken wird. Er wertet die Anrufprotokolle seiner Mitarbeiterin aus und ruft Unterweger an. Er bietet ihm 10.000 Dollar für ein Interview. Doch er gibt Ermittler Geiger einen entsprechenden Tipp. Als Unterweger das Geld in Miami abholt, klicken die Handschellen.