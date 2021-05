Ibiza-Gate: Zugriff mit Spezialeinheit: So lief die Festnahme des Ibiza-Video-Täters Julian H. in Berlin wirklich ab

Sie jagen die meistgesuchten Verbrecher Europas: Die Spezialisten von ENFAST der Europol haben auch den Wiener Ex-Sicherheitssöldner und späteren Ibiza-Video-Tatverdächtigen Julian H. in Berlin verhaftet, dann wurde der Tatverdächtige nach Wien überstellt. Die Aussagen dieses “Detektivs” vor dem nicht-öffentlichen Ibiza-U-Ausschuss zu seiner Verhaftung wurden exklusiv dem eXXpress und EU-Infothek zugespielt.

“Es war dann so, dass mir die Beamten, wie ich später wusste, zwei Tage davor (vor der Festnahme, Anm.) auffielen – schlicht und ergreifend aufgrund ihres Gehabes”, prahlte Julian H., der frühere Sicherheitssöldner mit besten Kontakten zum Bundeskriminalamt, vor den Abgeordneten im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Bei seinem Auftritt vor den Parlamentariern, bei dem ihm als Vertrauensperson der “Falter”-Anwalt Alfred Noll zur Seite stand, berichtete dann der Haupttatverdächtige der Ibiza-Causa detailliert von seiner Verhaftung in Berlin am 10. Dezember des Vorjahres: “Nun, die Festnahme erfolgte durch die europäische Spezialeinheit ENFAST, der Ableger davon ist das BKA Wiesbaden.”

Die Spezialisten der ENFAST – “European Networks of Fugitive Active Search Teams” – sind für das Aufspüren der meistgesuchten Verbrecher Europas im Einsatz. H. verriet dann Hochinteressantes über seine Infos zu dieser Europol-Truppe: “Mir war die Involvierung von ENFAST seit der Durchsuchung in Frankreich bekannt, weswegen mich auch auch die Verhaftung nicht sonderlich überrascht hat.” Keiner der Parlamentarier hakte in diesem Moment nach, woher der wegen zahlreicher mutmaßlicher Drogendelikte jetzt in Wien in U-Haft sitzende H. diese Infos hatte – sie können nur von einem Insider der Behörde gekommen sein.

Fahndungsteam fiel Julian H. „zwei Tage vor Festnahme auf“