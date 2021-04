Ibiza-Gate: Der Mann mit den 5 Namen: 5.000€ für eine belastende Sex-Falle / Die nächste Festnahme in der Ibiza-Video-Clique

Für den Personenkreis, dem der Sturz der türkis-blauen Regierung mit dem Ibiza-Mini-Videozusammenschnitt und mit Medien-Hilfe im Mai 2019 gelungen ist, läuft’s nicht gut. Nach der Verhaftung von Detektiv H. (41) in Berlin und der Verurteilung einer seiner Freunde in Salzburg, klickten nun beim nächsten Tatverdächtigen (43) aus dieser Clique die Handschellen. Dem Rumänen wird die Beteiligung am Dreh eines Sex-Videos vorgeworfen, mit dem eine junge Mutter in einem Scheidungskrieg erpresst werden sollte.

Der in Untersuchungshaft in Wien einsitzende Ibiza-Detektiv Julian H. (41) wird von dieser Nachricht alles andere als begeistert sein: Die Spezialeinheit WEGA hat nun jenen mutmaßlichen Täter (43) verhaftet, der bei einem weiteren Video-Dreh im Ibiza-Stil als Darsteller angeworben worden ist. Laut Zeugeneinvernahme vor der Soko Ibiza gestand dieser Tatverdächtige, dass er nämlich von der Geliebten S. (35) des Ibiza-Detektivs im Herbst 2018 zu diesem ganz speziellen Film-Dreh animiert worden sei: S., alias Adina, die langjährige Porno-Darstellerin und Lebensgefährtin von H., hätte ihn an seinen späteren Komplizen vermittelt, zusammen mit diesem Mittäter hätte er dann am 12. Oktober 2018 eine aus Brasilien stammende Escort-Lady und eine rumänische Prostituierte in ein Wiener Luxushotel bestellt.

In dieser Nacht sei das Quartett dann bei ungeschütztem Sex und beim Kokain-Konsum mit Geheimkameras gefilmt worden. Zitat aus der Einvernahme des Beschuldigten: “Insgesamt hat er (Anm.: der Komplize) mir 5.000 Euro gegeben. Bezahlt habe ich für den ganzen Abend und die Nacht 3.300 Euro, für das Kokain wurden 500 Euro verlangt, den Rest durfte ich behalten.”

Der Freundeskreis: Mindestens drei Drogen-Verdächtige