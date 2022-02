Exxpress / Bernhard Heinzlmaier: Hegemonie der linken Kultur

Betrachtet man die Zusammensetzung des 1. Senats des österreichischen Presserates, der diese völlig desolate Entscheidung getroffen hat, dann weiß man sofort, warum diese nur so und nicht anders ausfallen konnte. Dem Gremium, das von der früheren roten Justizministerin Maria Berger geführt wird, gehören neben der aus der linken Szene kommenden Ingrid Brodnig überwiegend der SPÖ zugehörige oder SPÖ-nahe Medienleute an. Von elf Senatsmitgliedern sind es gerade einmal drei, die man nicht im weiteren Sinn dem Milieu der Kulturlinken zuordnen kann.

Justiz, Kirchen, Universitäten, Schulen, Medien, in all diesen Institutionen dominieren heute linke Weltanschauungen und Werthaltungen. Wie konnte es dazu kommen? Dies hängt in erster Linie mit einem Strategiewechsel zusammen, der sich in den 1970er Jahren in der Linken durch die Rezeption der Schriften des kommunistischen Theoretikers Antonio Gramsci vollzog. Die Jungsozialisten um Michael Häupl führten Symposien durch, anlässlich derer internationale Gramsci-Experten die Zuhörer in dessen Theorie der Machtergreifung einführten. Gramsci war der Auffassung, dass man nur dann eine langfristig stabile Machtposition erreichen kann, wenn man in einer Gesellschaft die kulturelle Hegemonie und damit eine durchgehend linke Deutungshoheit über alle Lebensbereiche erreicht. Kurzfristige politische Erfolge bei Wahlen sind nur flüchtig und vergehen so schnell, wie sie gekommen sind. Gelingt es hingegen, sich in das Bewusstsein der Menschen einzuschleichen und die „zu einer individuellen Wolke“ zerstäubte Masse zu synchronisieren und so in einen einheitlich denkenden und agierenden Klassenkörper zu verwandeln, dann ist es möglich, im Zuge eines langwierigen „Stellungskrieges“ die Macht des Bürgertums zu brechen und die totale Herrschaft des Proletariats und der mit ihm verbündeten Klassen zu erreichen.

Das Hegemoniekonzept der Linken ist voll aufgegangen

Der wichtigste Faktor beim Projekt der Machtübernahme durch die Linke sind für Gramsci die Medien. Sie müssen durch die Infiltration von linken Journalisten weitgehend unter Kontrolle gebracht werden. Darüber hinaus ist alles, was die öffentliche Meinung direkt oder indirekt beeinflusst, mit der Methode einer stillen Revolution, die sich hinter dem Rücken der Akteure vollzieht, in den Griff zu bekommen. Von den Bibliotheken, Schulen über die Architektur bis hin zur Anlage der Straßen und deren Namen muss alles gleichgeschaltet werden. Die Welle der Straßenumbenennungen, die jetzt gerade Amerika und Europa überzieht, gehört zum Konzept der Linken, die Hegemonie über alle „ideologischen Strukturen“ der Gesellschaft zu erreichen. Wenn nun also die Denkmäler von Kant, Hegel, Nietzsche, Lueger oder Christoph Kolumbus fallen, so ist das Teil des großen Plans des Kampfes um das Bewusstsein der Menschen. Das Hegemoniekonzept der Linken ist, wie wir heute sehen, voll aufgegangen. Linke Entristen, also Leute, die sich der Taktik des gezielten Eindringens in andere Institutionen, Organisationen und Bewegungen bedienen, haben selbst in Kern- und Herzstücken sozialdemokratischer oder konservativer Strukturen Fuß gefasst. Heute sitzen sie im Kreisky-Forum ebenso wie in der Redaktion der altehrwürdigen Tageszeitung „Die Presse“ oder der schwarzen Wiener Wirtschaftskammer und ziehen dort in Abstimmung mit Gleichgesinnten die Fäden.

Bis zur linken Vorherrschaft am Politparkett ist es nur eine Frage der Zeit