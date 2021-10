Als Beleg für die These führen die Ermittler außerdem ein Interview an, dass Fellner in seiner Sendung “Fellner! Live” mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka geführt hat. Der Ausschnitt kursierte damals auch in sozialen Medien:

Sobotka: “Erstens einmal habe ich nie Spenden genommen, ich hätte sie genommen, weil sie rechtmäßig…”

Fellner: “Dann halt Inserate, oder wie immer sie das bezeichnen”.

Sobotka: “Naja, sie kennen das Gschäft, ja, für’s Inserat gibt’s ein Gegengeschäft, oder?”

Fellner: “Ja, natürlich”.

Sobotka: “Natürlich.”

Dazu schreiben die Ermittler: