Illegales Glücksspiel in Dubai

Um in den arabischen Staaten das staatlich verpönte Glücksspiel zu organisieren, wenden Betreiber mitunter ausgefallene Methoden an. So berichteten am Montag Medien, dass in der Botschaft Ugandas in Dubai ein illegales Casino eingerichtet worden sei. Demnach hätten Diplomaten und Mitarbeiter hinter den verschlossenen Türen der Landesvertretung Geldspielgeräte und Casino-Tische installiert. Die Geräte seien im vergangenen Jahr im Diplomatengepäck aus Russland eingeflogen worden. Während das Personal keinen Zutritt zu der illegalen Spielhölle gehabt habe, hätten auswärtige Spieler die Spielstätte nach Belieben aufsuchen und verbotenerweise um Geld spielen können. Der Fall soll in höchste Kreise reichen, denn den Berichten zufolge soll auch Ugandas Außenminister verwickelt sein. Zur Aufklärung habe die Regierung nun den Chef des ugandischen Auslandsgeheimdienstes in die Emirate geschickt.

