Profil / Kriminalfall „Phantom“ aus Wels: Glücksspiel-Bande soll Gutachter geschmiert haben

„Er möchte mir eins Auswischen“

Seine Schlussfolgerung: „Es liegt daher der begründete Verdacht nahe, dass der betreffende Gruppenleiter die Tragweite seiner Handlungen nicht mehr in seinen Grundzügen verstehen kann. (…) Da davon auszugehen ist, dass der Gruppenleiter (…) vollends über die rechtliche Lage informiert sein muss, liegt nur mehr der Verdacht einer psychischen Erkrankung nahe, welche wiederum die Voraussetzung zur Bestellung eines Erwachsenenvertreters begründet.“ In der Folge spekuliert der Anwalt lang und breit darüber, welche „Störung“ bei W. vorliegen könnte.

Für W. hatte die Anzeige unangenehme Folgen: Er wurde verdächtigt, seine Amtsgewalt missbraucht zu haben und musste in einem Verhörzimmer des Bundeskriminalamts in Wien als Beschuldigter aussagen.

Seit dem Vorjahr ist W., Anfang 60, im Ruhestand. Zwar wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt, der juristische Angriff hat seine Wirkung trotzdem nicht verfehlt: Bei der Finanzpolizei wurden Ressourcen gebunden, die für Ermittlungsarbeit fehlten – und für junge Beamte war der Fall eine eindringliche Warnung: Wer sich mit der „Kajot“-Gruppe anlegt, bekommt ernsthafte Probleme.

Selbstanzeigen beim Finanzamt offenbaren Millionengewinne

Juristische Winkelzüge dürften ein Spezialgebiet der Gruppierung gewesen sein. profil liegen mehrere Selbstanzeigen von Unternehmen vor, die der Bande zugerechnet werden. Darin legen sie dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel auf den Cent genau ihre monatlichen Erlöse aus den Automatensalons offen.

Denn auch für illegales Glücksspiel sind Abgaben in der Höhe von 30 Prozent der Erträge zu bezahlen. Mit den Selbstanzeigen verhinderten die Hintermänner, dass ein Finanzstrafverfahren gegen sie eingeleitet werden konnte. Das hätte im Extremfall lange Haftstrafen zur Folge haben können.

Der einzige Ansatzpunkt der Finanzpolizei waren daher über Jahre Verwaltungsstrafen – eine sehr milde Sanktion für einen Gruppierung, die mutmaßlich ebenso professionell wie kriminell war. Die Geldbußen wurden durch Mitglieder der Gruppe im Gefängnis abgesessen oder von den ausländischen Betreiberfirmen nie bezahlt. Und die konfiszierten Automaten hat „Kajot“ einfach durch neue ersetzt. So wurden die Behörden zum Narren gehalten.

In einer Selbstanzeige werden für den Zeitraum von März bis Dezember 2018 in Summe 5,4 Millionen Euro an Spielerträgen beim Finanzamt deklariert. Und das nur für eine von mehreren „Kajot“-Firmen. Das Geschäft brummte also.

Allerdings brachte die Gruppe diese Selbstanzeigen nur unter Vorbehalt ein. Ihr windiger Rechtsanwalt – die Standesvertretung hat ihm inzwischen die Zulassung entzogen – vertrat die Ansicht, dass die Glücksspielautomaten in Wahrheit Geschicklichkeits-Spiele wären, ähnlich wie Flipperautomaten. Um viel Geld kaufte die Gruppe Gutachten ein, die diesen Standpunkt untermauerten. Die Selbstanzeigen waren nur eine Absicherung für den Fall, dass die Finanz die Automaten als Glücksspiele bewertet.

Und das war im Einzelfall gar nicht so leicht.

Gutachter gekauft?

Zwar ging die Finanzpolizei in den vergangenen zehn Jahren verstärkt gegen die Lokale von „Kajot“ vor, doch die Gruppierung wusste sich zu wehren.

In einem Verfahren vor dem Wiener Verwaltungsgericht im Jahr 2019 lautete die Spielaufstellung wie so oft: Finanzpolizei gegen „Kajot“. Die Betreiber hatten ein entscheidendes Ass im Ärmel, wie die WKStA inzwischen vermutet.

Sie sollen den Gutachter bestochen haben, der vom Richter mit der Klärung der Frage beauftragt wurde, ob es sich denn nun um Geschicklichkeits- oder Glücksspiele handelt.

Mails erhärten den Verdacht

Eine Auswertung der Mailpostfächer der Führungsriege von „Kajot“ belegt, dass der mutmaßliche Kopf der Gruppierung vor dem Verfahren mit dem Gutachter im Mailkontakt stand. Der Sachverständige schickte sein Gutachten an Hinterleute der Gruppierung und schrieb: „Bitte genau kontrollieren, ob alle Passagen gewollt sind.“

Mehr noch: In der Folge soll der Gutachter von Unternehmen der „Kajot“-Gruppe Geld für Vorträge abgerechnet haben. Im Ermittlungsakt findet sich ein Dankesschreiben an den Gutachter: „Ihr Vortrag war nicht nur wissenswert, sondern sehr erfrischend und aus dem Leben gesprochen. Die Mitarbeiter waren begeistert und wir freuen uns bereits jetzt auf einen weiteren Vortrag von ihnen.“ Erfundene Vorträge Ein früherer Angestellter des Unternehmens sagte vor den Ermittlern aus, dass er diese Schreiben nur auf Anordnung der Führungsetage erstellt und abgelegt habe, die Vorträge hätten „in Wahrheit“ aber nie stattgefunden. Vor Gericht kam der Gutachter zum Befund, dass die Automaten einen relevanten Geschicklichkeitsanteil aufweisen würden – ganz im Unterschied zu jenem Gutachten, das die WKStA in der Zwischen für das Ermittlungsverfahren beauftragte, das zum Schluss kommt: Es sind eindeutig Glücksspielautomaten.