Exxpress / Gerechtigkeit siegt über linke Aktivisten: Ibiza-Täter Julian Hessenthaler verurteilt!

Die extreme Linke Österreichs fürchtete schon seit Wochen eine Verurteilung des Ibiza-Video-Täters: Für Hessenthaler, der mit dem Wiener Rechtsanwalt Ramin Mirfakhrai den Video-Dreh auf Ibiza eingefädelt haben soll, wurden Plakate geklebt, anbiedernde Storys verfasst und sogar in einer ORF-Sendung wesentliche Details aus Zeugenaussagen gegen den Sicherheits-Berater “vergessen”.

Etwa auch die Aussage der Zeugin H. vor dem Bundeskriminalamt, die sich so an Hessenthaler erinnerte: “Hessenthaler nahm eine Pistole und setzte sie mir an den Kopf. Er sagte mir, dass wenn ich etwas der Polizei sagen würde, würde er mich und meine Familie und auch Slaven (Anm.: den Lebensgefährten der Frau) und seine Kinder töten. Er betätigte sogar den Abzug der Pistole, weil ich es klicken gehört habe.”

Diese mutmaßliche Drohung mit immerhin sechs Morden und mit der Tötung von Kindern wird von den Fans Hessenthalers nicht gerne erwähnt – auch der für unsere Gesellschaft erschütternde Umgang mit einer jungen Frau passt nicht wirklich gut in die Erzählung linker Aktivisten vom “anständigen Video-Helden”.

Packen jetzt Hessenthalers Freundinnen aus?