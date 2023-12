Urteilsveröffentlichung Rechtssache Markus Wischenbart gegen Omnia Online Medien GmbH wegen Bildnisschutz

Im Namen der Republik

30 Cg 62/21a

Das Handelsgericht Wien erkennt durch die Richterin Mag. Monika Millet in der Rechtssache des Klägers M a r k u s W i s c h e n b a r t, Unternehmer, vertreten durch Mag. Wolfgang Vinatzer, Rechtsanwalt in 1010 Wien, wider die Beklagte O m n i a O n l i n e M e d i e n G m b H, FN 239502i, 1070 Wien, Neubaugasse 68, vertreten durch Dr. Dr. Heinz-Dietmar Schimanko, Rechtsanwalt in 1030 Wien, wegen EUR 6.000,00s.A., Unterlassung (Streitwert EUR 30.500,00) und Urteilsveröffentlichung (Streitwert EUR 500,00; Gesamtstreitwert EUR 37.000,00) nach öffentlicher mündlicher Verhandlung zu Recht:

1. Die Beklagte ist schuldig, es zu unterlassen, Personenbildnisse des Klägers derart auszustellen, zu verbreiten oder bereitzuhalten, dass sie im Internet abgerufen und wahrgenommen werden können, wenn durch die Gestaltung des Personenbildnisses im Beitrag der unrichtige Eindruck entstehen kann, der Kläger sei in den Skandal „Grüne-Gate“ oder die bereits am 11.11.2021 durch die Beklagte kolportierte Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Dr. Christoph Chorherr und Günter Kerbler verwickelt.

2. Die Beklagte ist schuldig, es zu unterlassen, Personenbildnisse des Klägers zu verbreiten oder bereitzuhalten, dass sie im Internet abgerufen und wahrgenommen werden können,

a) wenn im Begleittext zur Bildveröffentlichung dem Kläger angelastet wird, er habe sich aus Österreich zurückgezogen und seine Aktivitäten im Nahen Osten und in der Karibik zentralisiert, sehr zum Leidwesen einiger Personen, welche sehr dringend über alte Forderungen und verlorene Geschäftsanteile mit Hilfe der Gerichte mit ihm sprechen möchten,

b) wenn im Begleittext zur Bildveröffentlichung behauptet wird, der Kläger habe Kerbler bzw. seiner Firmengruppe fast alle seine wesentlichen international gestreuten Firmenanteile teilweise verpfändet oder zumindest Günter Kerbler hierfür Vollmachten ausgestellt,

c) wenn im Begleittext zur Bildveröffentlichung rücksichtlich der Kerbler/Wischenbart-Gruppe unterstellt wird, dass an deren wirtschaftlichem zentralen Schalthebel in Wien auch Renate Chorherr zu finden sei,

d) wenn im Begleittext zur Bildveröffentlichung der Kläger als kurzzeitiger Ex-Ehemann der berühmt gewordenen Immobilienmaklerin aus der Ibiza-Affäre bezeichnet wird,oder wenn sinngleiche Inhalte der Öffentlichkeit preisgegeben werden.

3. Der Kläger wird ermächtigt, die dem Unterlassungs- und Veröffentlichungsbegehren stattgebenden Teile des Urteils mit Fettdruck-Überschrift sowie fett und gesperrt geschriebenen Prozessparteien in Normallettern auf der Internetseite https://www.eu-infothek.com binnen drei Monaten nach Rechtskraft des Urteils für die Dauer von acht Wochen auf Kosten der Beklagten veröffentlichen zu lassen.