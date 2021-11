Falter-Gate: Wirklichkeitskonstruktion im „Falter“. Zur Konstruktivität eines Wochenblatts

Originalbericht vom 02. November 2021: Newsblog des Plagiatsgutachters Doz. Dr. Stefan Weber.

1995 habe ich ja mein Buch „Nachrichtenkonstruktion im Boulevardmedium“ über konstruierte Wirklichkeiten der „Kronen Zeitung“ geschrieben. Jetzt weiß ich, warum es Armin Thurnher nicht sonderlich interessiert hat: Man arbeitet im „Falter“ genau so.

Florian Klenk vom „Falter“ fährt seit Tagen eine massive Kampagne gegen mich. Dabei schließt er mich aus Social-Media-Debatten, die mit schweren Vorwürfen gegen mich starten, aus und löscht kritische Kommentare von Verteidigern meiner Arbeit. Daher nun diese Stellungnahme, die ich auch auf Twitter und Facebook veröffentlicht habe. Ich muss mich ja als Einzelperson gegen das mächtige (?) Medium „Falter“ irgendwie wehren können.

STELLUNGNAHME ZU NEUERLICHEN FALSCHANGABEN VON FLORIAN KLENK ÜBER MEINE PERSON UND ARBEIT

Florian Klenk stellt im Newsletter „FALTER.maily #659“ erneut eine Reihe von falschen Tatsachenbehauptungen über mich auf. Die Art und Weise, wie hier Fakten verdreht und Fakes konstruiert werden, wäre ein dringendes Thema für die empirische Medienforschung. Herr Klenk montiert nicht-zusammengehörende Bruchstücke und Unwahrheiten zu einer angeblichen Kampagne, zu einer Verschwörung gegen ihn zusammen. Die Wahrheit ist hingegen – wie so oft – viel trivialer, sodass sie vielleicht genau deshalb weniger geglaubt wird.

Klenk schreibt: „Im Verbund mit dem ‚Plagiatsforscher‘ Stefan Weber behauptet das Schütz-Medium Exxpress seit Tagen, ich hätte Akten illegal von der WKStA bekommen, ich würde also kriminell arbeiten.“ Diese Behauptung ist falsch. Ich habe nie behauptet, dass Herr Klenk kriminell arbeiten würde. In der Tat gab es aber anhand von PDF-Metadaten zunächst Hinweise darauf, dass Herr Klenk Akten direkt von der WKStA erhalten habe, diesen Verdacht habe ich aber nur ihm persönlich geschrieben und er hat sich durch eine Rekonstruktion mit dem Tool Cryptshare mittlerweile entkräftet. Klenk schreibt: „Ich erhalte knapp vor Mitternacht Chats von Weber, dass es nun ‚eng‘ für mich werde.“ Herr Klenk und ich führen seit Tagen eine sehr niederschwellige Auseinandersetzung auf WhatsApp, ich wurde auch von ihm schon morgens und abends angerufen und auf WhatsApp mit „Sie Arschloch“ begrüßt. Das ist, wie ich finde, kein weiteres Thema für die Öffentlichkeit. Klenk schreibt: „Da Plagiatsforscher Weber gelegentlich für den Falter schrieb und mir bekundete, dass er Beinschab-Studien untersuchen wolle, schickte ich ihm den Akt mit dem Hinweis ‚vertraulich‘.“ Hier lügt Herr Klenk, immer und immer wieder. Der Inhalt meiner Anfrage war nichts anderes als: „Ich interessiere mich für den 500-Seiter. Bitte schicken. Gebe es KEINEM anderen Journalisten.“ (WhatsApp vom DO, 07.10., 23:15, Screenshot gesichert). Fünf Minuten später erhielt ich die Berichte 1633 und 1634 von Herrn Klenk in ungeschwärzten Fassungen. Es gab vorher keine andere Kommunikation als diese eine WhatsApp zu diesem Thema. Erst danach (!) schrieb ich ihm, ich würde gerne auch die Beinschab-Studien auf wissenschaftliche Qualität überprüfen und bat ihn um die Übermittlung solcher Studien. Es ist auch evident, dass diese Idee losgelöst sein muss von meiner Anfrage; denn die Beinschab-Studien wären durch das Aktenstudium von 1633 und 1634 ja in keiner Weise zu analysieren gewesen. Und ja, auch Herr Klenk kann nicht in die Zukunft schauen. Klenk schreibt: „Ich war verwundert, denn Weber widmete sich auf einmal einer anderen Frau, als er vorgab, nämlich der Ermittlerin und nicht der Beschuldigten.“ Das ist falsch. Nur durch die erste falsche Unterstellung, ich hätte mich in den Akten 1633 und 1634 für Frau Beinschab interessiert, entsteht diese zweite falsche Unterstellung. Naturgemäß war für mich interessant, wer Frau „MMag. S. C. B., LL.M.“ ist, dieses Rechercheinteresse lasse ich mir von Herrn Klenk nicht nehmen. Herr Klenk selbst ist übrigens der einzige Journalist in Österreich, der Frau S. C. B. jemals im vollen Klarnamen erwähnt hat, in einem Artikel im „Falter“ vom 31.03.2021. Wie auch seine Privatadresse hat er die „geheime“ Information selbst schon vorher publiziert. Klenk schreibt: „Kurz darauf startete Exxpress eine aggressive Kampagne. […] Auch Weber setzte nach […].“ Das ist chronologisch falsch und kann sogar bezeugt werden. Denn der „exxpress“ hatte den Hinweis in meinem Twitter-Kanal gelesen und mich dann angerufen. So kam es überhaupt erst zur „Kampagne“. Damit bricht aber die Hypothese von der konzertierten Verfolgung zusammen – außer, diese wäre von mir ausgegangen, was absurd wäre. Klenk schreibt: „Weber, der sich als Plagiatsforscher einen Namen gemacht hatte, fragte auf Twitter herum, wieso die Frau keine Email-Adresse habe und wo denn ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu finden seien. Natürlich dort, wo sie immer sind: in den einschlägigen Bibliotheken.“ Diese Behauptung ist falsch. Zu diesem Zeitpunkt lagen mir die beiden Abschlussarbeiten längst vor. Ich hatte lediglich angemerkt, dass unter dem Namen „S. C. B.“ nichts zu finden ist. Auch die drei unterschiedlichen Nachnamen waren mir zu dem Zeitpunkt längst bekannt. Ich versichere hiermit an Eides Statt, dass es keinen Bezahlauftrag des „exxpress“, der ÖVP oder eines sonstigen Auftraggebers in der Causa Beinschab/Klenk an mich gab. Jede diesbezüglich andere Behauptung ist geschäfts- und rufschädigend.

Ich lasse mir mein wissenschaftliches Interesse an Dingen und meine Art, Fragen zu Vorkommnissen und Texten zu stellen, nicht von Herrn Klenk diktieren.

Warum macht Klenk das?

Wenn Sie mich nun fragen: Warum macht Klenk das?, gebe ich Ihnen eine differenzierte Antwort: Erstens wohl aus rein ökonomischem Interesse, und das mache ich ihm im kapitalistischen Wirtschaftssystem wirklich nicht zum Vorwurf. Er will weiter steigende Verkaufszahlen des FALTER erreichen, das ist völlig legitim. Zweitens glaube ich, dass Herr Klenk persönlich enttäuscht ist, weil ich mich nicht als sein ‚ideologischer Follower‘ entpuppte, sondern eigene Fragen an die Akten 1633 und 1634 stellte. Das hat er mir, glaube ich, nicht verziehen. Denn schon in seinen ersten Mail-Reaktionen fragte er mich, ob ich nun für die ÖVP oder die Polizei arbeiten würde. Drittens denke ich, dass ein gewisses Schema von Verfolgungswahn und Verschwörungstheorien um sein Wirken seine ganze Arbeit durchzieht.

Die Art und Weise, wie hier an den Tatsachen geschraubt wird, ist nicht weniger gefährlich als es die „Fake News“ auf der anderen ideologischen Seite sind. Die Konstruktionsmechanismen sind irritierender Weise genau dieselben. Es wird von beiden Seiten an einer Skandalisierung, Polarisierung und aggressiven Aufheizung des politischen Diskurses gearbeitet. Und es geht nie um Aufklärung und Tiefgang, sondern nur um einen gewissen ideologischen Spin. Das stimmt mich sehr traurig in Bezug auf die politische Debattenkultur in Österreich im Allgemeinen, in die ich erst durch das Vorgehen von Herrn Klenk tiefere Einblicke gewonnen habe.

