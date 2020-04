Unfassbar: Geheime Corona-Daten gehen nicht an Hausärzte, sondern an Bürgermeister

Bild © CC0 Creative Commons, Pixabay (Ausschnitt)

Wie „Die Presse“ am 9.4.2020 berichtet, sollen die geheimen Daten, welche Personen mit Corona infiziert sind, an die politisch gewählten Bürgermeister übermittelt werden, und NICHT an die eigentlich zuständigen und an die Verschwiegenheitspflicht gebundenen Hausärzte.

Angeblich verbietet das Datenschutzgesetz die Weitergabe von derartigen Daten an die Hausärzte.

Unfassbar: die Politik findet dann eine Möglichkeit zur Umgehung dieses Weitergabe-Verbotes: ausgerechnet an die Büros von BürgermeisterInnen, wo in vielen Gemeinden auch dem Tratsch Tür und Tor geöffnet ist, werden derartig sensible Daten weitergereicht.

Welche politische Absicht steht hinter dieser unverzeihlichen Vorgangsweise?