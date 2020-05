OE24.tv / Fellner! Live: Professor Gert Schmidt im Interview

Leserbrief

Sehr geehrter Herr Prof. Schmidt!

Falls Sie Kontakt zur „Soko-Ibiza“ haben, sagen Sie denen, sie sollen mit den nun dort vorhandenen Bildern in den Schönheitskliniken und bei den plastischen Chirurgen in Ungarn (da gibt es nicht so viele) anfragen, dann haben sie die Identität der Frau in wenigen Tagen!

Mit bestem Gruß!

P.

Ich lese als Info vom Leiter der „Soko-Ibiza“: Geld für das Video wurde jedenfalls in Österreich übergeben – ich muss wieder an meinen Hauptverdächtigen HP Haselsteiner denken …